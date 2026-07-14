В Шуше завершился IV Глобальный медиафорум на тему "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия".

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в рамках второго дня форума участники продолжили обсуждение современных вызовов, стоящих перед мировыми СМИ, роли журналистики в укреплении доверия между обществами, а также противодействия распространению дезинформации, передает Day.Az.

В рамках программы состоялись панельные дискуссии, выступления международных экспертов и представителей ведущих медиаструктур.

Прошли такие панели, как "Медиагоризонт: искусственный интеллект, визуальный сторителлинг и опыт нового поколения", "Роль медиадипломатии и медиаграмотности в восстановлении доверия", "Миростроительство и общественный дискурс через призму медиа" и т.д.

Выступая на мероприятии, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев отметил, что медиа-реформы в Азербайджане направлены на укрепление профессиональной журналистики, повышение институционального потенциала, развитие медиаграмотности и усиление устойчивости к дезинформации.

"В последние годы Азербайджан осуществил комплексную модернизацию медиаландшафта. Эти реформы направлены на укрепление профессиональной журналистики, повышение институционального потенциала, внедрение более высоких этических стандартов, развитие медиаграмотности и помощь исследовательскому сектору в адаптации к стремительным технологическим изменениям", - сказал он.

По словам Х.Гаджиева, медиа-реформа заключается не только в законодательных изменениях, но и в создании устойчивых институтов, инвестициях в журналистов, повышении устойчивости к дезинформации и укреплении общественного доверия.

"Азербайджан регулярно становится объектом международных кампаний по дезинформации", - отметил он, добавив, что правительства, СМИ, технологические компании, академическое сообщество и гражданское общество несут совместную ответственность за формирование информационной среды, основанной на точности, прозрачности и подотчетности.

Он подчеркнул, что сотрудничество между различными заинтересованными сторонами остается важнейшим условием для создания более надежной и ответственной глобальной медиасистемы.

Президент Высшего органа аудиовизуальной коммуникации Королевства Марокко Латифа Ахарбах, в свою очередь, заявила, что в условиях стремительного роста популярности социальных сетей именно профессиональная журналистика остается основой для формирования общественного доверия, противодействия манипуляциям и укрепления мира.

"Журналистика позволяет лучше понимать происходящее. Работа журналиста заключается в том, чтобы обеспечивать контекст, сопоставлять и перепроверять источники, проверять достоверность информации и правильно расставлять приоритеты. Сегодня мы сталкиваемся с парадоксом: никогда прежде информации не было так много, но никогда прежде доверие к ней не было таким низким. Именно поэтому профессиональная журналистика становится важнейшим инструментом укрепления доверия, защиты общества от манипуляций и сохранения мира", - сказала Ахарбах.

Она отметила, что, согласно последнему исследованию Digital News Report, медиапотребление в мире переживает исторические изменения. По ее словам, 54 процента пользователей сегодня получают новости через социальные сети, поисковые системы и видеоплатформы, тогда как сайты профессиональных СМИ впервые уступили им лидерство.

"Это исторический перелом. Впервые в истории социальные сети стали основным источником получения новостей, опередив профессиональные медиа. Это свидетельствует о кардинальном изменении информационного пространства и привычек аудитории во всем мире", - подчеркнула она.

Первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков в своем выступлении отметил, что эффективное противодействие дезинформации возможно только при совместных усилиях государств, СМИ, онлайн-платформ и общества, а профессиональная журналистика должна оставаться главным инструментом укрепления доверия и мира.

"С развитием информационных технологий увеличились возможности распространения информации, но одновременно усложнилась информационная среда. Игнорирование существующих правил приводит к серьезным последствиям: распространению дезинформации, утрате доверия между различными участниками общественной жизни, снижению ответственности и, что наиболее опасно, к разрушению доверия и ослаблению международных отношений. Дезинформация используется не только для манипулирования общественным мнением, но и для разжигания конфликтов между странами и народами, а внутри государств - для распространения ненависти и дестабилизации общества", - сказал Искаков.

По его словам, одним из важнейших направлений борьбы с дезинформацией является тесное взаимодействие с цифровыми платформами и повышение прозрачности распространяемого контента.

"Мы считаем крайне важным сотрудничество с онлайн-платформами. Контент, созданный с использованием искусственного интеллекта, должен обязательно маркироваться, чтобы пользователи могли понимать его происхождение. Это важная законодательная мера, и Казахстан уже добился существенного прогресса как в вопросах опровержения ложной информации, так и во взаимодействии с крупнейшими мировыми цифровыми платформами", - отметил он.

Искаков подчеркнул, что не менее важную роль играет соблюдение профессиональных стандартов журналистики.

"Ответственная журналистика, основанная на точности, объективности, проверке фактов и уважении к различным точкам зрения, является лучшей защитой от эскалации конфликтов в информационном пространстве. При этом необходимо сохранять баланс между свободой слова и защитой общества от манипулятивной информации", - сказал он.

А генеральный директор Euronews Клаус Штрунц заявил, что искренний интерес к людям и постоянное развитие международных профессиональных связей являются основой сильной журналистики и помогают формировать доверие между представителями мирового медиасообщества.

"Журналист должен быть по-настоящему заинтересован в других людях, их культуре, их поведении и в том, чем они занимаются. Тогда он действительно сможет стать хорошим журналистом", - сказал он.

По словам Штрунца, за два дня участия в форуме он получил благодаря личному общению больше профессиональных знаний и новых контактов, чем раньше мог приобрести за несколько месяцев работы. Он отметил, что журналистам важно не упускать возможности для сотрудничества, поскольку именно взаимодействие с коллегами открывает новые перспективы для профессии.

Глава Euronews также призвал молодых журналистов ежедневно уделять время развитию международной сети контактов, а не ждать, пока инициативу проявят другие. Он подчеркнул, что регулярное общение с коллегами, поддержание уже установленных связей и готовность знакомиться с новыми людьми становятся важной инвестицией в профессиональное будущее. По его словам, именно такие контакты впоследствии помогают создавать совместные проекты, обмениваться опытом и эффективнее выполнять журналистскую миссию в быстро меняющемся мире.

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