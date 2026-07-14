Одна из европейских стран вышла из «коалиции желающих»

Болгария больше не будет входить в так называемую "коалицию желающих" по Украине. Об этом на саммите коалиции в Париже заявил премьер-министр республики Румен Радев, его слова приводит Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву", - отметил болгарский политик.

По словам Радева, решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.