Президент Словакии поблагодарил Президента Ильхама Алиева за гостеприимство

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, поделился публикацией в социальных сетях, посвященной своему визиту.

Как передает Day.Az, в публикации словацкого лидера говорится:

"Следующая часть нашей программы вместе с Президентом Ильхамом Алиевым началась в весьма необычном формате. То, что во время официального визита принимающий глава государства лично садится за руль автомобиля, конечно же, не является традиционной практикой. Я был глубоко тронут этим особенным жестом внимания. Этот шаг свидетельствует об искренности отношений между нашими странами, дружбе между нашими народами, а также о взаимном доверии и уважении, которые составляют основу нашего партнерства. Выражаю искреннюю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за этот пример гостеприимства".