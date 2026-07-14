Азербайджанское искусство представлено на Венецианской биеннале

В рамках Венецианской биеннале в Палаццо да Мула представлены работы азербайджанских художников. Об этом сказала Trend организатор экспозиции, руководитель Ассоциации Тогрула Нариманбекова, наша соотечественница из Франции, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, передает Day.Az.

Экспозиция включает работы Асмер Нариманбековой, а также известной художницы, нашей соотечественницы из Германии Маргариты Керимовой-Соколовой, молодых азербайджанских художников.

"Все работы были представлены в цифровом формате. Яркое и эмоциональное творчество молодых художников вдохнуло особую жизнь и новое художественное дыхание в исторические залы, богатые музейными экспонатами", - отметила Асмер Нариманбекова.

На выставке также представлены работы художников из Грузии и Турции.

Палаццо да Мула - венецианская вилла, расположенная на острове Мурано в Венецианской лагуне, в районе Сан-Пьетро-Мартире, на южном берегу канала Анджели, недалеко от моста Понте-Виварини, ведущего в Сан-Донато, основную часть Мурано. Дворец является последним сохранившимся образцом венецианских вилл, построенных на острове Мурано в XV-XVI веках. В настоящее время в здании размещается отдел муниципалитета Венеции, обслуживающий острова Мурано и Бурано, а также отдел регистрации актов гражданского состояния. Главный этаж дворца используется для проведения культурных мероприятий.