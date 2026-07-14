https://news.day.az/society/1847950.html Вертолет привлечен к поискам пропавшей в море 19-летней девушки в Шувеляне - ВИДЕО Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает поиски Зейнаб Расим гызы Мамедзаде, 2007 года рождения, утонувшей 6 июля в море на неконтролируемой территории в посёлке Шувелан Хазарского района Баку.
Вертолет привлечен к поискам пропавшей в море 19-летней девушки в Шувеляне - ВИДЕО
Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает поиски Зейнаб Расим гызы Мамедзаде, 2007 года рождения, утонувшей 6 июля в море на неконтролируемой территории в посёлке Шувелан Хазарского района Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, поисковые работы непрерывно проводятся силами авиационного отряда МЧС, Службы спасения особого риска, а также Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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