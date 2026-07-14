Вертолет привлечен к поискам пропавшей в море 19-летней девушки в Шувеляне

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает поиски Зейнаб Расим гызы Мамедзаде, 2007 года рождения, утонувшей 6 июля в море на неконтролируемой территории в посёлке Шувелан Хазарского района Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, поисковые работы непрерывно проводятся силами авиационного отряда МЧС, Службы спасения особого риска, а также Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

Будет предоставлена дополнительная информация.