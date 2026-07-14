В Армении могут назначить нового спецпредставителя по Турции

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян может сменить Рубена Рубиняна на посту специального представителя по нормализации армяно-турецких отношений.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

Согласно информации, Костанян сейчас является единственным рассматриваемым кандидатом.

Утверждается, что его кандидатуру также поддерживает глава МИД Армении Арарат Мирзоян, поскольку замминистра считается одним из его наиболее доверенных коллег.

Отмечается, что кандидатуру нового спецпредставителя должны согласовать и с турецкой стороной, поэтому окончательного решения пока нет.