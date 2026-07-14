100 тысяч норвежских футбольных болельщиков собрались в Осло

100 тысяч норвежских футбольных болельщиков собрались в Осло, чтобы поприветствовать национальную сборную страны, которая только что вернулась из США после успешного по её меркам выступления на чемпионате мира.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: