https://news.day.az/sport/1847959.html 100 тысяч норвежских футбольных болельщиков собрались в Осло - ВИДЕО 100 тысяч норвежских футбольных болельщиков собрались в Осло, чтобы поприветствовать национальную сборную страны, которая только что вернулась из США после успешного по её меркам выступления на чемпионате мира. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
100 тысяч норвежских футбольных болельщиков собрались в Осло - ВИДЕО
100 тысяч норвежских футбольных болельщиков собрались в Осло, чтобы поприветствовать национальную сборную страны, которая только что вернулась из США после успешного по её меркам выступления на чемпионате мира.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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