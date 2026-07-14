https://news.day.az/sport/1847959.html

100 тысяч норвежских футбольных болельщиков собрались в Осло - ВИДЕО

100 тысяч норвежских футбольных болельщиков собрались в Осло, чтобы поприветствовать национальную сборную страны, которая только что вернулась из США после успешного по её меркам выступления на чемпионате мира. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео: