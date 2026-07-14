Правительство Украины отправили в отставку

Верховная рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко и всего состава правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, за соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов.

Согласно украинскому законодательству, до формирования нового Кабинета министров все члены правительства продолжат исполнять свои обязанности в статусе временно исполняющих обязанности. Обязанности премьер-министра будет выполнять первый вице-премьер Денис Шмыгаль.

Выступая перед депутатами, Свириденко подвела итоги своей работы, отметив, что за время ее пребывания на посту Украина добилась решения ЕС о выделении кредита в размере 90 млрд евро, продвинулась в переговорах о вступлении в Евросоюз и смогла пройти отопительный сезон 2025-2026 годов, несмотря на массированные российские удары по энергетической инфраструктуре.