https://news.day.az/society/1847979.html Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 15 июля. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра ожидается периодическое усиление северо-западного ветра.
Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 15 июля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра ожидается периодическое усиление северо-западного ветра.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Зыгульба) составит 23-24 градуса тепла, а на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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