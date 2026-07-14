Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?

Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 15 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра ожидается периодическое усиление северо-западного ветра.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Зыгульба) составит 23-24 градуса тепла, а на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az