Азербайджанская группа стала победителем международного конкурса джаза в Румынии

Азербайджанская группа Məcaz (Mejazz) стала победителем международного конкурса Bucharest International Jazz Competition 2026, который проводился в рамках одного из самых престижных международных музыкальных форумов Европы - EUROPAfest 2026 в столице Румынии Бухаресте. Об этом сказал Trend основатель коллектива, студент первого курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Мухаммед Аллахвердиев, передает Day.Az.

В этом году в конкурсе приняли участие исполнители более чем из 20 стран мира. В состав трио входят пианист Мухаммед Аллахвердиев, контрабасист Ниджат Пашазаде и барабанщик Гасан Билалов.

Азербайджанские музыканты также выступили с сольной концертной программой на EUROPAfest 2026, познакомив международную публику с собственным творчеством и современным взглядом на джазовое искусство. Яркое выступление коллектива получило высокую оценку зрителей и профессионального сообщества.

EUROPAfest - один из крупнейших международных музыкальных фестивалей Румынии, который с 1993 года объединяет исполнителей джаза, блюза, поп- и классической музыки со всего мира. Ежегодно фестиваль собирает сотни музыкантов из десятков стран, предлагая насыщенную программу концертов, мастер-классов, творческих встреч и международных конкурсов. С 2005 года фестиваль проходит под высоким патронатом Королевского дома Румынии и отмечен знаком качества EFFE (Europe's Finest Festivals) как одно из наиболее значимых культурных событий Европы.