Совет Европы доигрался

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Сегодня сотрудничество с Азербайджаном для Европы имеет куда большее значение, чем сотрудничество Азербайджана с ней. Такова объективная реальность. Азербайджан превратился в ключевого поставщика энергоресурсов, важнейшее звено Среднего коридора и одного из немногих государств, способных проводить независимую внешнюю политику. Поэтому если завтра Азербайджан окончательно закроет за собой дверь Совета Европы, для нашей страны не изменится абсолютно ничего. А конкретно этому европейскому институту придется объяснять, как же они довели ситуацию до того, что окончательно утратили доверие одного из своих важнейших партнеров.

Президент Ильхам Алиев, выступая на Шушинском глобальном медиафоруме, жестко разоблачил антиазербайджанскую политику Совета Европы и части европейского истеблишмента.

Особенно жестко глава государства высказался о бывшем верховном представителе ЕС по иностранным делам Жозепе Борреле, при котором отношения между Брюсселем и Баку оказались фактически разрушены.

"...это были крупные звенья антиазербайджанской группы, которая существовала в Еврокомиссии. Хорошо, что господин Боррель теперь вне политики - надеюсь, навсегда. С новой Комиссией наши отношения начали улучшаться, особенно после того, как мы увидели наличие большого взаимного стремления к перезагрузке, и мы поддержали этот процесс. Могу лишь сообщить, что за несколько месяцев текущего года состоялся ряд важных визитов из Брюсселя: в марте - президента Европейского совета господина Кошту, в мае - главы европейской дипломатии госпожи Каллас, в июле - президента Европейской комиссии госпожи Урсулы фон дер Ляйен. И из публичных заявлений как с их стороны, так и с моей стороны, каждый может видеть, что обе стороны удовлетворены уровнем сотрудничества. Сферы партнерства, которые вы обозначили, безусловно, важны, но рамки нашего двустороннего взаимодействия гораздо шире".

Напомним читателям некоторые детали скандала, который разразился этой весной, когда были опубликованы видеозаписи с участием бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Окампо и его сына. Записи содержали заявления, проливающие свет на деятельность сети армянского лобби, годами работавшей в европейских структурах.

Говорили они не о какой-то абстрактной "правозащитной деятельности", а о прямом вмешательстве во внутренние дела Армении и о планах по дестабилизации региона. Окампо действовал по заказу и на деньги армянского лобби - причем в кампанию против регионального мира и против Азербайджана оказались вовлечены не только европейские чиновники, но и армянские олигархи, годами живущие в России: Самвел Карапетян, Рубен Варданян и другие. Сын Окампо в этих же видео прямо обсуждает сценарий смены власти в Армении и свержение Никола Пашиняна. Складывается картина, в которой Боррель, Окампо и стоящие за ними спонсоры фактически участвовали в подготовке государственного переворота в соседней стране - при очевидном российском интересе к результату.

По сути, сегодня становится понятнее, почему политика Борреля настолько последовательно строилась на антииазербайджанской риторике. Именно при нем Брюссель активно продвигал миф о так называемом "гуманитарном кризисе" вокруг Лачинской дороги, требовал прекратить антитеррористические мероприятия Азербайджана в сентябре 2023 года и фактически ставил под сомнение право нашей страны восстановить собственный суверенитет. Вместо признания очевидного факта незаконного присутствия армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана европейская дипломатия предпочла обслуживать политические интересы армянского лобби.

Та же логика многие годы определяла и деятельность Совета Европы. Пока почти треть территории Азербайджана находилась под оккупацией, в Страсбурге предпочитали рассуждать о процедурных вопросах и искать претензии к Баку. Незаконная оккупация, этнические чистки, уничтожение городов и сел, разрушение культурного наследия не вызывали у европейских чиновников такого энтузиазма, как бесконечные обвинения в адрес Азербайджана. Когда же наша страна собственными силами восстановила территориальную целостность, вместо признания торжества международного права последовало беспрецедентное решение о лишении полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Президент Ильхам Алиев выразился предельно ясно: "Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, в стране этого практически никто не заметит. Таким образом, наше присутствие или отсутствие там мало что меняет для нас".

С этим трудно спорить. Что дал Азербайджану Совет Европы? Он не способствовал освобождению оккупированных территорий. Не защитил международное право. Не осудил многолетнюю оккупацию должным образом. Зато исправно принимал одну антиазербайджанскую резолюцию за другой, превращая организацию в площадку политических атак. За последние годы Европейский парламент также штамповал подобные документы с завидной регулярностью. Их объединяло одно - предвзятость и полное игнорирование реальной ситуации в регионе.

При этом Азербайджан не отказывается от сотрудничества с Европой. Напротив, Баку продолжает активно развивать отношения с европейскими государствами, реализует масштабные энергетические проекты, укрепляет транспортные маршруты, расширяет экономическое взаимодействие. И именно поэтому сегодня европейские лидеры приезжают в Баку. Потому что европейской экономике нужен азербайджанский газ, европейской логистике необходим Средний коридор, а европейской безопасности - надежные партнеры.

Азербайджан никогда не искал конфронтации. Но он больше не намерен терпеть высокомерие, двойные стандарты и политически мотивированные кампании, которыми долгие годы занимались отдельные европейские институты. Времена, когда в Страсбурге или Брюсселе могли безнаказанно читать Азербайджану нравоучения, давно прошли. Сегодня реальность изменилась. И если Совет Европы оказался не способен это понять, то проблема заключается вовсе не в Азербайджане. Для нашей страны его членство действительно перестало иметь какое-либо принципиальное значение. А вот Европе стоит задуматься, сколько еще стратегических партнеров она готова потерять.