Орбан отказался признать легитимность нового президента Венгрии

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не признает легитимность нового президента страны после принятия парламентом 17-й поправки к Основному закону, предусматривающей возможность отстранения главы государства от должности при определенных обстоятельствах.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своем заявлении Орбан подчеркнул, что любой президент, назначенный после отстранения действующего главы государства, не может считаться легитимным.

"Мы никогда не признаем насильственные методы авторитаризма законными. Президент, назначенный незаконным путем, не может быть легитимным, как и принимаемые им решения", - написал он.

Политик также заявил, что если президента отстранят "силой", венгерский народ будет иметь "право на сопротивление", однако не уточнил, какие именно действия имеет в виду.

В другом сообщении Орбан предупредил, что поправка представляет угрозу демократическим институтам.

"Сегодня они нацелились на президента республики, а завтра могут поступить так с кем угодно. Авторитарная власть не терпит ни критики, ни контроля", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что парламент Венгрии принял поправку к конституции об отстранении президента.