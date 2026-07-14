https://news.day.az/society/1847991.html В Баку задержали подозреваемых в краже из спортзала В Бинагадинском районе Баку из раздевалки одного из спортивных залов была совершена кража. Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, неизвестные похитили кошелек, в котором находились 1500 манатов наличными, наручные часы стоимостью 5000 манатов и банковские карты.
В Баку задержали подозреваемых в краже из спортзала
В Бинагадинском районе Баку из раздевалки одного из спортивных залов была совершена кража.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, неизвестные похитили кошелек, в котором находились 1500 манатов наличными, наручные часы стоимостью 5000 манатов и банковские карты.
В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых - 24-летних М. Мустафаева и Т. Оруджова.
По данному факту проводится расследование.
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