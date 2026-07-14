В Баку задержали подозреваемых в краже из спортзала

В Бинагадинском районе Баку из раздевалки одного из спортивных залов была совершена кража.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, неизвестные похитили кошелек, в котором находились 1500 манатов наличными, наручные часы стоимостью 5000 манатов и банковские карты.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых - 24-летних М. Мустафаева и Т. Оруджова.

По данному факту проводится расследование.