https://news.day.az/politics/1848007.html Сахиба Гафарова прибыла в Катар с визитом Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 14 июля прибыла с визитом в Государство Катар.
Сахиба Гафарова прибыла в Катар с визитом
Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 14 июля прибыла с визитом в Государство Катар.
Как сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, целью визита является выражение соболезнований Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани от имени Азербайджанской Республики в связи с кончиной бывшего Эмира Катара Хамада бин Халифы Аль Тани.
В международном аэропорту Дохи делегацию встретили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Катаре Адыш Мамедов, а также другие официальные лица.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре