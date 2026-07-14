В ЕС рекомендовали избегать полетов над этими странами

Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Бахрейна, Кувейта, Катара, ОАЭ, а также над акваторией Персидского залива.

Как передает Day.Az, в ведомстве отметили, что эти директивы действительны до 29 июля.

Это предупреждение связано с эскалацией напряженности между США и Ираном, в частности иранскими атаками на территории вышеперечисленных стран.

В начале июля EASA выступило с аналогичным заявлением по поводу Ирана, Ирака и Ливана. В случае этих стран предупреждения действуют до 31 августа.