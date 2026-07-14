WhatsApp тестирует собственное облачное хранилище резервных копий

Мессенджер WhatsApp тестирует функцию собственного зашифрованного облачного хранилища для резервного копирования чатов на устройствах iOS. Ранее сообщалось, что аналогичная возможность разрабатывается для пользователей Android.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на блог WABetaInfo, новая функция позволит пользователям выбирать, где хранить резервные копии переписки: в iCloud (для iOS), Google Drive (для Android) или в фирменном облачном хранилище WhatsApp, передает Day.Az.

На начальном этапе сервис будет предоставлять 2 ГБ бесплатного пространства для хранения данных. Вместе с тем компания рассматривает возможность запуска платных тарифов. По имеющейся информации, пакет с 50 ГБ облачного пространства может стоить около 1 доллара в месяц.

Резервные копии, сохраненные в облачном хранилище WhatsApp, будут защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Для дополнительной безопасности пользователи смогут защитить доступ к резервной копии с помощью пароля или 64-значного ключа шифрования.

Отмечается, что отключить сквозное шифрование можно будет только при возврате к использованию Google Drive или iCloud, где такая защита в настоящее время остается необязательной.

Функция собственного облачного хранилища для резервных копий пока находится на стадии разработки и тестирования как для Android, так и для iOS. Официальные сроки ее широкого запуска компания пока не раскрывает.