https://news.day.az/world/1847994.html В России автомобиль с людьми взорвался через секунду после ДТП - ВИДЕО В Бутурлиновке Воронежской области автомобиль с людьми взорвался в момент аварии. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Мой и Твой Воронеж". "16-летний подросток за рулем Enduro и ВАЗ столкнулись, после этого произошел взрыв.
В России автомобиль с людьми взорвался через секунду после ДТП - ВИДЕО
В Бутурлиновке Воронежской области автомобиль с людьми взорвался в момент аварии. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Мой и Твой Воронеж".
"16-летний подросток за рулем Enduro и ВАЗ столкнулись, после этого произошел взрыв. Водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в больницу", - говорится в публикации.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент лобового ДТП взрывается и воспламеняется автомобиль, через несколько секунд к поврежденной машине подбегают очевидцы.
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