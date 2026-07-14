В России автомобиль с людьми взорвался через секунду после ДТП

В Бутурлиновке Воронежской области автомобиль с людьми взорвался в момент аварии. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Мой и Твой Воронеж".

"16-летний подросток за рулем Enduro и ВАЗ столкнулись, после этого произошел взрыв. Водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в больницу", - говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент лобового ДТП взрывается и воспламеняется автомобиль, через несколько секунд к поврежденной машине подбегают очевидцы.