Словакия рассчитывает заключить долгосрочный контракт на поставки газа из Азербайджана

Словакия намерена заключить долгосрочное соглашение о поставках природного газа из Азербайджана в связи с прекращением импорта российского газа с октября 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на словацкий TASR, об этом после переговоров с азербайджанской стороной в городе Шуша заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

По словам министра, Азербайджан предлагает ряду стран Евросоюза контракты на поставку газа сроком от пяти до десяти лет. В настоящее время республика потребляет около половины добываемого газа, а оставшуюся часть экспортирует. Для увеличения объемов добычи стране необходимы долгосрочные гарантии сбыта.

Как отметила Сакова, Азербайджан не собирается вкладывать средства в расширение добычи без уверенности в сохранении контрактов на протяжении многих лет.

"Поэтому уже завтра мы будем обсуждать, каким образом можно заключить долгосрочный контракт между Словакией и Азербайджаном", - сказала министр.

Ожидается, что представители словацкой компании SPP проведут встречу с руководством Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR. По словам Саковой, обсуждается возможность ежегодных поставок около 1,2 млрд кубометров газа после 2027 года, когда Словакия полностью прекратит импорт российского газа.

Во время визита в Шушу глава Минэкономики Словакии также провела двусторонние переговоры с министрами экономики и энергетики Азербайджана. В среду в Баку она примет участие в экономическом форуме вместе с представителями словацкого бизнеса. По ее словам, Словакия заинтересована в расширении экономического сотрудничества и готова предложить Азербайджану свои технологии и опыт.

Кроме того, азербайджанская сторона представила словацкой делегации проект создания энергетического коридора для транзита электроэнергии из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана через Турцию в Европу. По мнению Саковой, эта инициатива обладает значительным потенциалом для европейского рынка, особенно в условиях постепенного отказа ряда стран ЕС от угольной генерации.