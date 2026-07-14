В Европе ограничат доступ к соцсетям детям до 13 лет

Европейская комиссия (ЕК) рекомендует ограничить доступ детей и подростков к соцсетям. Об этом говорится в докладе экспертной группы, которая была создана по поручению главы органа Урсулы фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В докладе предлагается запретить детям младше 13 лет самостоятельный доступ к социальным сетям и другим цифровым сервисам. Пользоваться ими можно будет только под присмотром или с разрешения родителей, опекунов и учителей в образовательных учреждениях.

Отмечается, что в первую очередь необходимо определить, какие именно платформы наносят вред детям. Авторы подчеркивают, что факты указывают на соцсети, но есть и другие сервисы, не соответствующие возрасту и вызывающие зависимость.