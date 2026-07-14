Apple открыла доступ к первой публичной бета-версии iOS 27

Apple выпустила первую публичную бета-версию операционной системы iOS 27, которая уже доступна участникам программы открытого тестирования.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MacRumors.

В обновление вошли функции, ранее представленные только в версии для разработчиков. Среди них - новая ИИ-версия Siri, улучшения производительности системы, а также исправления обнаруженных ошибок.

Одним из главных нововведений стала расширенная настройка фирменного интерфейса Liquid Glass. Теперь пользователи могут самостоятельно изменять уровень прозрачности элементов оформления или полностью отключить этот визуальный эффект.

Установить iOS 27 Public Beta 1 можно через меню "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО", выбрав соответствующую тестовую сборку. При этом Apple рекомендует заранее создать резервную копию устройства, поскольку бета-версии могут работать нестабильно и содержать ошибки. Это также позволит при необходимости вернуться на стабильную версию iOS 26.

Ожидается, что финальный релиз iOS 27 состоится в середине сентября.