Площадь пожара под Парижем превысила 2 тыс. га

Лесной пожар, возникший в 70 км к югу от Парижа, охватил территорию площадью около 2 050 га.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанции RTL.

По ее данным, из близлежащих районов было эвакуировано около тысячи человек. Днем ранее по подозрению в поджогах леса близ коммуны Фонтенбло задержали двух человек. Согласно информации RTL, речь идет о молодых людях 18 и 20 лет.

Пожарные службы продолжают бороться с огнем, поддержку с воздуха им оказывают самолеты Canadair. Распространению пламени способствуют сложные погодные условия. По прогнозам национальной метеорологической службы Météo-France на 14 июля, аномальная жара в центральной части страны сохранится на уровне 36-38 градусов. Метеослужба объявила высокий уровень пожарной опасности в 30 департаментах страны.