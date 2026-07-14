https://news.day.az/sport/1847973.html "Ханкенди" расстался с тремя футболистами Футбольный клуб "Ханкенди" объявил об уходе трех игроков перед началом нового сезона. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб по взаимному согласию сторон расторг контракты с Эльвином Насибовым, Эльмаром Рагимовым и Гусейном Гусейнли. В сезоне-2026/2027 "Ханкенди" впервые выступит в Первой лиге Азербайджана.
"Ханкенди" расстался с тремя футболистами
Футбольный клуб "Ханкенди" объявил об уходе трех игроков перед началом нового сезона.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб по взаимному согласию сторон расторг контракты с Эльвином Насибовым, Эльмаром Рагимовым и Гусейном Гусейнли.
В сезоне-2026/2027 "Ханкенди" впервые выступит в Первой лиге Азербайджана.
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