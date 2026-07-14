"Ханкенди" расстался с тремя футболистами

Футбольный клуб "Ханкенди" объявил об уходе трех игроков перед началом нового сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб по взаимному согласию сторон расторг контракты с Эльвином Насибовым, Эльмаром Рагимовым и Гусейном Гусейнли.

В сезоне-2026/2027 "Ханкенди" впервые выступит в Первой лиге Азербайджана.