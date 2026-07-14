Дубай нашел способ поставлять нефть в обход Ормузского пролива

Государственная компания эмирата Дубай DP World построит новый порт и контейнерный терминал на востоке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). О найденном способе поставок нефти и других товаров в обход Ормузского пролива сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Планируется, что новая инфраструктура снизит зависимость эмирата от его флагманского хаба Джебель-Али.

После эскалации конфликта США и Ирана активность в крупнейшем контейнерном порту региона Джебель-Али сократилась на 90-95 процентов. Это подтолкнуло DP World к поиску альтернативы для отгрузок международным партнерам.

"У нас есть собственный план, и мы очень активно изучаем возможности на восточном побережье с точки зрения DP World. Это своего рода страховочная мера на случай, если что-то пойдет не так", - цитирует FT представителя компании.

После выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) страну перестали связывать квоты на добычу и экспорт сырья. В итоге Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в июне перешла к масштабной распродаже сырья, добываемого в Персидском заливе. Открытие Ормузского пролива, считают эксперты, может поспособствовать еще большему наращиванию отгрузок сырья из ОАЭ в обозримом будущем.