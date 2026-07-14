Важное напоминание Петера Пеллегрини: каков главный элемент стратегии Президента Ильхама Алиева?

Автор: Акпер Гасанов

Визит Президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан и его переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым примечательны по целому ряду причин. Так, особое внимание привлекло не только содержание переговоров, но и место их проведения - освобожденная и возрождающаяся Шуша, которая в последние годы все чаще становится площадкой для международных встреч высокого уровня, политических форумов и экспертных дискуссий.

Да, сам выбор города Шуша в качестве места проведения переговоров имеет очевидное символическое значение. И дело не только в том, что налицо демонстрация того, как стремительно возрождается город, более четверти века находившийся под армянской оккупацией. Важно и то, что город, прежде всего известный своим историческим и культурным наследием, становится площадкой, где обсуждаются вопросы глобальной политики, международной безопасности и дипломатического взаимодействия.

Международная практика знает немало примеров, когда определенные города становятся своеобразными символами политического диалога. Женева ассоциируется с международными переговорами, Мюнхен - с вопросами безопасности, Давос - с мировой экономикой. Азербайджан последовательно стремится сформировать аналогичную репутацию Шуши как площадки для обсуждения актуальных международных вопросов. Визит Президента Словакии в освобожденную и возрождающуюся Шушу стал еще одним подтверждением этой тенденции.

При этом особый интерес представляет не только сама двусторонняя повестка азербайджано-словацких отношений, но и более широкий контекст встречи. По словам Петера Пеллегрини, безопасность и мир имеют особое значение для Словацкой Республики. "Поэтому я хотел бы высоко оценить все усилия Президента Алиева и Азербайджана, направленные на поиск дипломатических решений в условиях напряженной международной обстановки - будь то война между Россией и Украиной или сложная ситуация на Ближнем Востоке", - сказал Пеллегрини. Он подчеркнул, что европейским странам необходимо уделять больше внимания дипломатическому урегулированию конфликтов.

Действительно, сегодня Европа сталкивается сразу с несколькими серьезными вызовами - вопросами энергетической безопасности, транспортной связанности, региональной стабильности и поиском новых дипломатических механизмов урегулирования конфликтов. Азербайджан занимает важное место во многих из этих процессов. Ведь наша страна является одним из важнейших поставщиков энергоресурсов на европейский рынок, активно участвует в развитии Среднего коридора, расширяет сотрудничество с государствами Центральной Азии, Турцией и Европейским союзом.

Поэтому интерес европейских государств к развитию отношений с Баку имеет не только двустороннее, но и общеевропейское значение. Кроме того, высказывания Президента Словакии о необходимости уделять больше внимания дипломатическим методам урегулирования конфликтов также отражают более широкий международный запрос. Военные конфликты последних лет убедительно продемонстрировали, насколько высокую цену приходится платить всем сторонам противостояния и насколько сложно затем восстанавливать разрушенные экономики, инфраструктуру и общественные связи.

Именно поэтому дипломатия вновь становится одним из ключевых инструментов международной политики. В этом контексте значение подобных встреч выходит далеко за рамки двусторонних отношений Азербайджана и Словакии. Они свидетельствуют о стремлении европейских государств расширять политический диалог с региональными партнерами, обладающими собственным опытом урегулирования сложных конфликтов и активной внешнеполитической повесткой.

И тут имеет смысл указать на вчерашнее выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме. Глава нашего государства заявил, что сегодня Азербайджан крепко стоит на ногах, а основные риски для страны находятся за ее пределами. По его словам, главной опасностью остаются попытки внешних сил вовлечь Азербайджан в различные геополитические процессы и конфликты, не отвечающие его национальным интересам.

Эти заявления отражают один из базовых принципов внешней политики Азербайджана последних лет - стремление сохранять самостоятельность при принятии ключевых государственных решений. Современная международная система переживает один из наиболее сложных периодов за последние десятилетия. Продолжается российско-украинская война, сохраняется напряженность на Ближнем Востоке, усиливается соперничество между ведущими мировыми центрами силы. В таких условиях государства среднего масштаба неизбежно сталкиваются с растущим внешним давлением и необходимостью постоянно искать баланс между различными политическими и экономическими интересами.

Азербайджан, благодаря своему географическому положению, энергетическим ресурсам и участию в крупных транспортных проектах, находится на пересечении интересов сразу нескольких регионов. Это объективно повышает внимание к позиции Баку со стороны различных международных игроков. Именно поэтому в выступлении Президента Азербайджана особое место заняла тема независимости принимаемых решений.

Безусловно, важной особенностью азербайджанской дипломатии остается стремление поддерживать рабочие отношения с широким кругом международных партнеров. Баку развивает сотрудничество с Европейским союзом, Турцией, государствами Центральной Азии, странами Ближнего Востока и другими государствами, одновременно стараясь избегать участия в блоковом противостоянии.

Именно такая модель внешней политики нередко привлекает внимание зарубежных наблюдателей. Многие эксперты отмечают, что способность вести диалог с различными центрами силы становится одним из наиболее востребованных качеств государств в условиях высокой международной турбулентности. Азербайджан, благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, обладает таким преимуществом. И сегодня Президент Словакии Петер Пеллегрини в очередной раз громко напомнил об этом.