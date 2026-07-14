Французские компании твердо верят в потенциал Азербайджана - посол

Французские компании, базирующиеся в Азербайджане, твердо верят в потенциал страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник посол Франции в Азербайджане Софи Лагут на мероприятии, организованном посольством Франции по случаю национального праздника Французской Республики.

"Они инвестируют в долгосрочную перспективу и активно способствуют развитию местных человеческих ресурсов посредством целевых стипендий и программ обучения, надеясь оставить после себя долгосрочное позитивное наследие.

Богатый список наших спонсоров сегодняшнего мероприятия, которым я хотела бы выразить искреннюю благодарность за их поддержку, демонстрирует важность французского экономического присутствия в стране в различных секторах: не только в пищевой, винодельческой отраслях, как ожидалось, но и в нефтегазовой, сфере городских услуг, производстве оборудования для обеспечения безопасности, фармацевтике и транспорте", - сказала она.

С. Лагут выразила уверенность, что в ближайшие годы стороны смогут добиться еще более лучших результатов.

"Французско-азербайджанская торгово-промышленная палата готова углублять существующее сотрудничество и развивать новые направления взаимодействия", - добавила она.