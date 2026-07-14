Одна из проблем торговли Китая и Евросоюза усугубилась еще сильнее

В июне профицит торгового баланса Китая с Европейским союзом вырос на 27 процентов, добравшись до нового максимума в 32,9 миллиарда долларов. Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Профицит с Германией увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, в то время как с Францией он сократился на 81 процент.

Как отметило агентство, для Европейского союза такая динамика вновь поднимает вопрос о растущем дисбалансе, из-за которого Брюссель готовится принять новые меры по защите местной промышленности. Между тем китайский экспорт остается устойчивым, несмотря на слабый внутренний спрос, что вызывает напряженность в ЕС, где местные производители жалуются на наплыв более дешевых товаров из КНР.

В I полугодии Китай импортировал из Евросоюза товаров на 135,6 миллиарда долларов, что на девять процентов больше, чем годом ранее. Экспорт за этот период составил 312,3 миллиарда долларов (плюс 17 процентов).

Агентство напомнило, что президент Франции Эммануэль Макрон после своего визита в Пекин в конце прошлого года назвал торговый дисбаланс вопросом "жизни или смерти" для европейской промышленности.