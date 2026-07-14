https://news.day.az/officialchronicle/1848035.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом Президента Словакии в Азербайджан - ВИДЕО Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в социальных сетях в связи с визитом Президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан. Day.Az представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом Президента Словакии в Азербайджан - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в социальных сетях в связи с визитом Президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан.
Day.Az представляет публикацию:
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