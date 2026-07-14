Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом Президента Словакии в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в социальных сетях в связи с визитом Президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан.

Day.Az представляет публикацию: