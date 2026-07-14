Франция готова внести вклад в обеспечение долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник посол Франции в Азербайджане Софи Лагут на мероприятии, организованном посольством Франции по случаю национального праздника Французской Республики.

"Были предприняты весьма значимые конкретные шаги, чтобы сделать дивиденды мира ощутимыми и заметными. Я также лично увидела масштабные усилия и инвестиции, которые Азербайджан направляет в восстановление территорий. Карабах развивается - я даже знаю, что молочный кооператив в Лачине прошёл обучение у французских сыроделов для создания вкусной местной продукции! Это вновь обретённое соседство с Арменией после трёх десятилетий страданий и скорби открывает новые возможности как в межличностной, так и в экономической сферах. Франция готова поддержать вас, чтобы обеспечить долгосрочный и необратимый мир и помочь народу Азербайджана в полной мере воспользоваться всеми преимуществами полностью открытого Южного Кавказа", - сказала она.

С. Лагут отметила, что на фоне больших перспектив двусторонних отношений, стороны пока не реализуют весь их потенциал. "Остаётся надеяться, что общее стремление, заявленное президентами наших двух стран, открыть новую главу в двусторонних отношениях действительно воплотится в конкретные позитивные шаги и взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности каждой страны", - добавила она.