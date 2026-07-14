Высоко оцениваю решимость Президента Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки с Арменией

Высоко оцениваю решимость и лидерские качества Президента Ильхама Алиева в продвижении и реализации мирной повестки с Арменией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник посол Франции в Азербайджане Софи Лагут на мероприятии, организованном посольством Франции по случаю национального праздника Французской Республики.

"Прежде всего, Азербайджан впечатляющим образом сумел вывести Баку на мировую карту. Страна явно утвердилась в качестве одного из ведущих организаторов крупных международных мероприятий - будь то Гран-при, Всемирный форум городов, Всемирная конференция по развитию электросвязи, Бакинская энергетическая неделя или Бакинский форум безопасности, и это лишь некоторые из них. В рамках каждого из этих мероприятий мне было приятно приветствовать здесь французские делегации высокого уровня, стремящиеся внести вклад в многосторонние дискуссии по решению глобальных проблем через сотрудничество и диалог. Благодарю власти Азербайджана за создание надлежащих условий для проведения столь важных дипломатических форумов", - сказала она.

С. Лагут отметила, что ее впечатляют темпы, с которыми меняется региональная реальность.

"Я высоко оцениваю решимость и лидерские качества Президента Ильхама Алиева и всех азербайджанских официальных лиц в продвижении и реализации мирной повестки с Арменией. Были предприняты весьма значимые конкретные шаги, чтобы сделать дивиденды мира ощутимыми и заметными. Я также лично увидела масштабные усилия и инвестиции, которые Азербайджан направляет в восстановление территорий. Карабах развивается - я даже знаю, что молочный кооператив в Лачине прошёл обучение у французских сыроделов для создания вкусной местной продукции! Это вновь обретённое соседство с Арменией после трёх десятилетий страданий и скорби открывает новые возможности как в межличностной, так и в экономической сферах. Франция готова поддержать вас, чтобы обеспечить долгосрочный и необратимый мир и помочь народу Азербайджана в полной мере воспользоваться всеми преимуществами полностью открытого Южного Кавказа", - добавила она.