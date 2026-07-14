SpaceX вывела на орбиту еще 29 спутников Starlink
Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 29 спутниками системы Starlink.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Spectrum News 13.
Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. После отделения второй ступени первая ступень ракеты - ускоритель B1080 - успешно совершила посадку на морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.
С начала реализации проекта Starlink в мае 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 10,5 тысячи спутников. Сейчас в рабочем состоянии находятся свыше 9,1 тысячи аппаратов. Компания уже получила разрешение на развертывание 12 тысяч спутников и в дальнейшем планирует увеличить их число до более чем 30 тысяч, чтобы обеспечить высокоскоростным интернетом пользователей по всему миру. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 10 млрд долларов.
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