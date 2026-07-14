Инженеры создали робота, который плавает под водой и взлетает без разбега

Швейцарские и американские инженеры разработали необычного робота, способного свободно передвигаться сразу в двух средах - плавать под водой, а затем взлетать прямо с ее поверхности без дополнительных механизмов.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в журнале Science.

Аппарат под названием Flapping Amphibious Aerial Vehicle (FAAV) создан специалистами Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Массачусетского технологического института (MIT). При его разработке ученые вдохновлялись ныряющими птицами, такими как тупики, чайки, гагары и буревестники.

Робот весит менее 300 граммов и напоминает птицу. Он оснащен двумя гибкими машущими крыльями, хвостовым стабилизатором и водонепроницаемым электродвигателем. Крылья покрыты гидрофобной мембраной, которая отталкивает воду и обеспечивает быстрый переход между водой и воздухом.

Во время испытаний в лаборатории и на Женевском озере аппарат развивал под водой скорость почти 1 м/с, а после выхода на поверхность сразу переходил в полет со скоростью около 6 м/с. Для взлета ему достаточно поднять нос примерно на 70 градусов, чтобы крылья не касались воды.

В отличие от большинства ныряющих птиц, робот взлетает без помощи лап - исключительно за счет работы крыльев. Ранее такой способ считался практически недостижимым для робототехники.

По словам руководителя проекта Рафаэля Зуффери, в будущем подобные аппараты смогут упростить исследования океана. Они будут подлетать к айсбергам, морским животным или береговым объектам, погружаться для сбора проб и измерений, а затем самостоятельно возвращаться в воздух, делая экологический мониторинг дешевле и безопаснее.

Сейчас разработчики совершенствуют конструкцию крыльев и готовят испытания в условиях волнения и сильного ветра. В случае успеха такие роботы смогут применять в океанографии, экологии и поисково-спасательных операциях.