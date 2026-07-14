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В Ханкенди от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Словакии - ФОТО

14 июля в Ханкенди от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии была представлена концертная программа, состоящая из азербайджанской и словацкой музыки.