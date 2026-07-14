https://news.day.az/officialchronicle/1848041.html В Ханкенди от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Словакии - ФОТО 14 июля в Ханкенди от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии была представлена концертная программа, состоящая из азербайджанской и словацкой музыки.
В Ханкенди от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Словакии - ФОТО
14 июля в Ханкенди от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии была представлена концертная программа, состоящая из азербайджанской и словацкой музыки.
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