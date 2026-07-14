The Liberum о ключевых посланиях Президента Ильхама Алиева в Шуше

Независимая онлайн-платформа мнений и аналитики The Liberum опубликовала статью, в которой освещены ключевые послания Президента Ильхама Алиева о мире, региональной безопасности и международной роли Азербайджана, прозвучавшие на 4-м Шушинском глобальном медиафоруме.

Как передает Day.Az, издание отмечает, что на форуме Президент Ильхам Алиев представил видение Азербайджаном мира, основанного на суверенитете, ответственности и региональном сотрудничестве.

"Наиболее ярко в выступлении Президента прозвучала мысль о том, что достигнутый мир нужно активно защищать, а не просто пассивно им пользоваться", - говорится в статье.

Издание отмечает, что Президент Ильхам Алиев вновь подтвердил свою давнюю позицию о том, что нельзя мириться с оккупацией, напомнив об опыте Азербайджана в период восстановления территориальной целостности страны и подчеркнув, что этот же принцип лежит в основе последовательной поддержки Баку территориальной целостности Украины.

The Liberum также обращает внимание на позицию Президента, согласно которой прекращение военных действий после достижения законных целей является признаком ответственного руководства, а не слабости.

"Сочетание этих двух посланий - никогда не легитимизировать оккупацию, а также знать, когда остановить боевые действия, - не противоречие, а скорее квинтэссенция собственного опыта Баку после 2020 года", - говорится в статье.

Далее издание отмечает высказывания Президента Ильхама Алиева об армяно-азербайджанском мирном процессе, включая оценку роли администрации Трампа в продвижении переговоров, а также комментарии о коридоре TRIPP, который свяжет основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой и был назван проектом, способным изменить региональную связность.

В статье также освещается оценка Президентом Ильхамом Алиевым растущей роли Азербайджана в международных делах: по его словам, страна превратилась в среднюю державу, способную отстаивать свои интересы и выступать в качестве надежного посредника.

Кроме того, The Liberum обращает внимание на высказывания главы государства о Парламентской ассамблее Совета Европы и о том, что он назвал двойными стандартами в международной политике, увязывая это с более широкой темой форума - восстановлением истины и доверия.

"В совокупности послания Президента, прозвучавшие из города Шуша, отображают страну, которая видит себя не пассивным бенефициаром меняющегося регионального порядка, а его активным творцом", - говорится в статье.