https://news.day.az/politics/1848044.html Президент Словакии самолетом отбыл из Физулинского аэропорта в город Баку - ФОТО 14 июля Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини самолетом отбыл из Физулинского аэропорта в город Баку.
Президент Словакии самолетом отбыл из Физулинского аэропорта в город Баку - ФОТО
14 июля Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини самолетом отбыл из Физулинского аэропорта в город Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель правления ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" Самир Рзаев в Физулинском международном аэропорту проинформировал Президента Словакии о Физулинском, Зангиланском и Лачинском международных аэропортах.
Президента Петера Пеллегрини провожали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.
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