https://news.day.az/society/1847989.html В Баку задержали мужчину, ограбившего знакомую из соцсетей В Гарадагском районе Баку произошло ограбление. Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в одном из парков района неизвестный открыто похитил мобильный телефон у женщины, с которой ранее познакомился в социальной сети.
В Баку задержали мужчину, ограбившего знакомую из соцсетей
В Гарадагском районе Баку произошло ограбление.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в одном из парков района неизвестный открыто похитил мобильный телефон у женщины, с которой ранее познакомился в социальной сети.
В результате оперативных мероприятий сотрудники 10-го отделения полиции Гарадагского районного управления полиции задержали подозреваемого.
По факту проводится расследование.
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