В Баку задержали мужчину, ограбившего знакомую из соцсетей

В Гарадагском районе Баку произошло ограбление.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в одном из парков района неизвестный открыто похитил мобильный телефон у женщины, с которой ранее познакомился в социальной сети.

В результате оперативных мероприятий сотрудники 10-го отделения полиции Гарадагского районного управления полиции задержали подозреваемого.

По факту проводится расследование.