https://news.day.az/world/1847867.html Спасение собаки во время наводнения в Китае покорило соцсети - ВИДЕО В китайской провинции Хэбэй трогательная история спасения собаки во время наводнения покорила сначала китайские, а затем и мировые социальные сети. Как передает Day.Az, главным героем ролика стала собака породы бордер-колли, которую сильное течение несколько раз уносило водой.
Спасение собаки во время наводнения в Китае покорило соцсети - ВИДЕО
В китайской провинции Хэбэй трогательная история спасения собаки во время наводнения покорила сначала китайские, а затем и мировые социальные сети.
Как передает Day.Az, главным героем ролика стала собака породы бордер-колли, которую сильное течение несколько раз уносило водой. Несмотря на опасность, хозяйка каждый раз бросалась в поток, пытаясь спасти своего питомца.
Спустя несколько минут на помощь пришли прохожие. Они принесли длинную бамбуковую палку, с помощью которой удалось вытащить из воды сначала женщину, а затем и собаку.
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