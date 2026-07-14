Спасение собаки во время наводнения в Китае покорило соцсети

В китайской провинции Хэбэй трогательная история спасения собаки во время наводнения покорила сначала китайские, а затем и мировые социальные сети.

Как передает Day.Az, главным героем ролика стала собака породы бордер-колли, которую сильное течение несколько раз уносило водой. Несмотря на опасность, хозяйка каждый раз бросалась в поток, пытаясь спасти своего питомца.

Спустя несколько минут на помощь пришли прохожие. Они принесли длинную бамбуковую палку, с помощью которой удалось вытащить из воды сначала женщину, а затем и собаку.