https://news.day.az/world/1848048.html В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Кахраманмараш, в районе Пазарджык, произошло землетрясение магнитудой 4,2. Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). По данным ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 8,53 км.
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш, в районе Пазарджык, произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
По данным ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 8,53 км.
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