В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш, в районе Пазарджык, произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

По данным ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 8,53 км.