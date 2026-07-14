ЧМ-2026: Испания и Франция проводят встречу за выход в финал

Стартовал матч 1/2 чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, матч проходит в Арлингтоне.

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