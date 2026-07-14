https://news.day.az/sport/1848049.html "Сабах" обыграл "Нью-Сейнтс" и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов - ВИДЕО Азербайджанский "Сабах" пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, вновь обыграв валлийский "Нью-Сейнтс". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, ответная встреча на стадионе "Парк Холл" завершилась победой команды Валдаса Дамбраускаса со счетом 2:1. Счет на 28-й минуте открыл Джой-Ланс Миккельс.
"Сабах" обыграл "Нью-Сейнтс" и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов - ВИДЕО
Азербайджанский "Сабах" пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, вновь обыграв валлийский "Нью-Сейнтс".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, ответная встреча на стадионе "Парк Холл" завершилась победой команды Валдаса Дамбраускаса со счетом 2:1.
Счет на 28-й минуте открыл Джой-Ланс Миккельс. Незадолго до перерыва, на 43-й минуте, преимущество гостей удвоил Рахман Дашдамиров. Хозяева сумели лишь сократить отставание на 89-й минуте благодаря голу Джошуа Лока.
По сумме двух матчей (2:0, 2:1) "Сабах" уверенно выиграл противостояние со счетом 4:1 и вышел во второй квалификационный раунд, где встретится с финским клубом "КуПС".
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