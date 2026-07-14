"Сабах" обыграл "Нью-Сейнтс" и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Азербайджанский "Сабах" пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, вновь обыграв валлийский "Нью-Сейнтс".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, ответная встреча на стадионе "Парк Холл" завершилась победой команды Валдаса Дамбраускаса со счетом 2:1.

Счет на 28-й минуте открыл Джой-Ланс Миккельс. Незадолго до перерыва, на 43-й минуте, преимущество гостей удвоил Рахман Дашдамиров. Хозяева сумели лишь сократить отставание на 89-й минуте благодаря голу Джошуа Лока.

По сумме двух матчей (2:0, 2:1) "Сабах" уверенно выиграл противостояние со счетом 4:1 и вышел во второй квалификационный раунд, где встретится с финским клубом "КуПС".