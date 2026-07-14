https://news.day.az/world/1848050.html США объявили о новых ударах по Ирану Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале нового раунда ударов по территории Ирана.
США объявили о новых ударах по Ирану
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале нового раунда ударов по территории Ирана.
Как сообщает Day.Az, в заявлении командования отмечается, что операция направлена на ослабление военных возможностей Исламской Республики, которые, по утверждению американской стороны, используются для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.
В CENTCOM также заявили, что нанесение ударов осуществляется одновременно с подготовкой к восстановлению блокады Ирана.
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