У берегов Одессы беспилотник атаковал судно с гражданами Азербайджана

14 июля около 15:15 по местному времени у побережья Одессы беспилотник атаковал гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Ocean Maritime.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"На борту судна находились 11 граждан Азербайджана. По имеющейся информации, за исключением капитана, который также является гражданином Азербайджана, остальные члены экипажа были доставлены на берег в Одессе. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время принимаются меры по поиску капитана судна.

Посольство Азербайджанской Республики в Украине находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами и принимает необходимые меры для оказания консульской поддержки гражданам Азербайджана", - говорится в заявлении.