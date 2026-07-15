В Нигерии 50 тысяч человек устроили грандиозную рыбалку

Ежегодный фестиваль рыбалки в Нигерии вновь собрал десятки тысяч участников. Около 50 тысяч человек одновременно вышли на водоем, чтобы поймать самую большую рыбу и побороться за главный приз.

Как передает Day.Az, традиция проведения этого необычного праздника зародилась почти сто лет назад. Изначально фестиваль был символом примирения местных племен и со временем превратился в одно из самых ярких культурных событий страны.

Сегодня соревнование привлекает не только местных жителей, но и многочисленных туристов. Помимо зрелищной борьбы за самый крупный улов, участников мотивируют ценные награды. Так, победитель нынешнего фестиваля получает сразу два автомобиля.