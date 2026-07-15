Почему Азербайджан незаменим? Баку уже ответил

Автор: Лейла Таривердиева

Прошедший накануне Шушинский глобальный медиафорум собрался в сложное для региона время. Хотя, если подумать, в этом регионе не было периода, который можно было бы назвать простым. Речь не только о Южном Кавказе, а о более широком пространстве, полном противоречий и страдающем от повышенного внимания извне. Еще классик геополитики британец Маккиндер подчеркивал геополитическую значимость так называемого "пятиморья" - пространства между Каспийским, Черным, Средиземным, Красным морями и Персидским заливом. Маккиндер писал в своем знаменитом труде, что "Кавказcко-Каспийский регион следует рассматривать в более широком политическом контексте".

Этот широкий контекст дает о себе знать особенно отчетливо в последние десятилетия. И что обращает на себя внимание особенно, это трансформация роли не самого крупного, не самого сильного и не самого богатого государства региона - Азербайджана. Зарубежные эксперты уже называют это явление феноменом. Его природу изучают, ищут ответы на вопрос "в чем причина?". Ничего не происходит само собой, у всего есть основа, в которой нужно разобраться.

Подобный вопрос был задан Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на открытии Шушинского форума. Один из участников спросил, что такого есть в нашей стране, в ее политической культуре и в ее руководстве, что делает ее центром для решения самых непростых вопросов международной политики. Как выходит, что Баку доверяют даже те страны, которые не доверяют друг другу и никому вообще?

Президент ответил просто. Тут нет никаких секретов: это искренность и честность со всеми сторонами, это отсутствие задних мыслей и желание помочь во всех ситуациях, где это возможно, искать сторонам общий язык между собой. Как сказал глава государства, было время, когда у нас не было возможности помогать, сейчас эта возможность есть. И материально, и политически, и в других формах. Потому действия Азербайджана стали фактором региональной политики и роль его, как минимум, в масштабах региона растет.

Исходя из этой растущей роли Азербайджана, каждое заявление азербайджанского лидера, думается, было воспринято и присутствующей, и внешней аудиторией с особым вниманием. Ведь от позиции Баку по тому или иному вопросу зависит очень многое в нашем "пятиморье". Азербайджан - это не просто небольшое государство на Южном Кавказе, а ключевой геополитический узел, от стабильности и ориентации которого во многом зависит баланс сил на всем Евразийском континенте.

Со времен, когда Маккиндер писал свою географию геополитики, многое изменилось, и мир выглядит не совсем так, каким он видел его будущее. Только в одном было точное попадание - в роли Южного Кавказа. И укрепление этой роли посредством утверждения своих позиций Азербайджаном мы как раз сегодня и наблюдаем.

"Южный Кавказ изменился, причем кардинально. И в данном случае, может быть, можно говорить, что толчком этому стала Вторая Карабахская война, которая сместила очень многие пласты, которые считались уже устоявшимися и такими закаменелыми. А дальнейшие события на Южном Кавказе, связанные с полным восстановлением суверенитета Азербайджана, связанные с евроустремлениями Армении, и все, что связано с этим процессом, конечно же, на мой взгляд, диктуют необходимость переосмысления вообще и аналитиками, и государственными деятелями этого региона в целом. И без контактов, без как бы щупанья пульса это сделать будет очень трудно, потому что старые методологии восприятия Южного Кавказа устарели совершенно. То есть это совершенно другой регион, чем он был 5 лет назад, с новыми центрами, с опять разнонаправленными устремлениями", - заявил Президент Ильхам Алиев на открытии Шушинского медиафорума.

Регион пока что только вступает на путь консолидации и интеграции, и каждая из стран должна найти свое место. Азербайджан это место уже нашел. Нашел уже давно и все годы после восстановления своей независимости старался не сдавать позиций. Это было непросто - бороться с попытками использовать небольшую и находящуюся в состоянии изматывающего конфликта страну в чуждых интересах. Но Баку это удалось. Как сказал в Шуше Президент, мы не позволили вовлечь нас в геополитические интриги, не позволили никому из внешних игроков использовать нас в своих целях либо против другого, либо непонятно против кого. Теперь то же самое предстоит сделать и нашим соседям, причем не на словах, а на деле.

Это очень актуальное замечание, адресованное не столько нашим соседям, сколько внешним игрокам, пытающимся по традиции использовать Армению как полигон для обкатки своих геополитических интересов. Азербайджан никогда не позволял так с собой обращаться, Грузия сегодня делает реальные попытки вернуть свой суверенитет во внешней политике, и только Армения пока что не закрыла двери чуждым интересам.

Последнее порой приобретает совершенно абсурдные формы. Например, в вопросе транзитной роли государств. Как известно, Армения хоть и находится в критически важном регионе, по причине своей агрессорской политики не смогла воспользоваться выгодами географии. В период карабахского конфликта делались попытки вовлечь ее в региональные проекты, однако Баку всегда ставил перед этими попытками непреодолимые преграды. Преодолеть их опекунам страны-оккупанта не удавалось потому, что Азербайджан был способен сам осуществлять свои задумки, не ожидая помощи извне. Запретить же ему строить трубопроводы и транспортные коридоры никто не мог, и к началу мирной эпохи в регионе уже сложилась устоявшаяся функциональная сеть, ставшая в условиях нынешних геополитических пертурбаций совершенно незаменимой.

Что характерно - Азербайджан после победоносной войны сразу предложил Армении стать частью международного транзита. Однако внешние игроки вместо того, чтобы поддержать Зангезурский проект Азербайджана, принялись продвигать некую особую роль Армении в качестве транзитного хаба. Было очень странно, что в Евросоюзе всерьез обсуждался "Перекресток мира" Никола Пашиняна в то время, как единственным реальным и функциональным коридором через Армению могла стать только дорога через Мегри. Пять послевоенных лет европейские партнеры старались раскручивать несуществующую роль Армении и отвести на задний план уже работающий хаб в лице Азербайджана. Как сказал Президент Ильхам Алиев, когда Армения была представлена как чуть ли не главный транспортный хаб региона, это вызывало, конечно, большие вопросы. "Страна, которая не имеет вообще опыта транзитной страны, вдруг становится, оказывается, главным хабом. Просто непонятно, что проходит через нее... Этот перекос был, естественно, инспирирован политическими действиями, попытками переманивания. Вот это вот, от этого надо уходить всем и не рассматривать Южный Кавказ как арену геополитической борьбы", - заявил глава государства.

Это происходит прямо сейчас. Точнее, происходило, пока Баку не принял определенные меры. А именно - дал понять, что обсуждать вопросы транспортной связности без его участия это несерьезно. Это очень серьезная тема, и Президент не случайно затронул ее на открытии Шушинского форума.

В конце июня в Брюсселе прошел ряд мероприятий, связанных с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (Средний коридор). Еврокомиссия провела в Брюсселе конференцию, на которой был дан старт платформе "Повестка в области транспортной связанности" (Connectivity Agenda Platform). Во встрече приняли участие министры из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Украины. Как видим, в обсуждениях не участвовали представители Азербайджана и Грузии - ключевых стран на Среднем коридоре. Не потому что не были приглашены. Не будем говорить за Грузию, но азербайджанская сторона отсутствием на мероприятии постаралась еще раз напомнить европейским партнерам, каких приоритетов тем следует придерживаться. Баку не нужно никому ничего доказывать - он уже всем все доказал. Роль Азербайджана неоспорима и незаменима. Элементарно - какие бы коридоры не строились через Каспий, они все равно пройдут через нашу страну. Можно, если очень напрячь воображение, обойти Грузию через Армению, но обойти Азербайджан - исключено. Поэтому те акценты, которые пытались расставлять борющиеся за контроль над Арменией с Россией европейцы, выглядели, как минимум, странно.

В ходе конференции в Брюсселе с армянской стороной был подписан меморандум о финансировании развития автодорожной сети Армении в рамках "Перекрестка мира". Между тем, заявления ЕС о готовности инвестировать в восстановлении железных дорог Нахчывана в рамках TRIPP так и остались словами. Во всяком случае, пока.

Своим отсутствием в Брюсселе на презентации новой платформы, а затем и на мероприятии по Среднему коридору в Европарламенте, Баку дал понять, что не будет играть в эти игры. И немедленно состоялся визит в Азербайджан главы Еврокомиссии. Более того, Урсула фон дер Ляйен заявила о планах провести следующую Конференцию по региональной связности в Баку.

В Шуше Президент Азербайджана заявил о прекрасных отношениях между Баку и Еврокомиссией. И такими эти отношения были даже во времена обострения с ЕС из-за проармянского лоббинга определенных групп в Евросоюзе. Поэтому возвращать процессы в нужное русло в этом формате не трудно. Есть взаимопонимание и взаимная заинтересованность.

И вообще, без излишней скромности заметим, что где, как не в Баку, собираться для обсуждения вопросов транспортной связности Восток-Запад.

Баку совсем не против развития дорожной сети Армении, но устраивать вокруг темы транзитной роли Южного Кавказа геополитические игры он не позволит. В будущем, когда будет установлен окончательный мир, Армения тоже станет частью единой транспортной схемы региона. Пока же, как сказал Президент Азербайджана, "трезвая оценка потенциала каждой страны, ее экономического, политического, военного, демографического и прочих потенциалов важна с тем, чтобы акценты были правильно расставлены и не было потом разочарований в том, что опять поставили не на того".

К сожалению, Запад никогда не умел ставить на того. Тот же ЕС всегда ставил на пустышку в лице Армении, а Азербайджану приходилось разбираться со всеми вопросами самому. И результаты этой работы сегодня стали настоящим спасением для международной логистики.

Баку не обязан своими успехами никому и при этом нужен всем, как бы некоторые не старались это вуалировать.