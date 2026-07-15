США возобновили блокаду Ирана в Ормузском проливе. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает Day.Az.

Согласно информации, в настоящее время в регионе действуют более 20 кораблей Военно-морских сил США, а также сотни военных самолетов, развернутых по всему Ближнему Востоку.

Ранее мы сообщали, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале нового раунда ударов по территории Ирана.