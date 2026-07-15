В Баку загорелся еще один маршрутный автобус

В Баку произошел еще один случай возгорания маршрутного автобуса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в поселке Локбатан Гарадагского района.

Автобус BakuBus, курсирующий по маршруту №125, внезапно начал дымиться возле торгового центра "Бина".

Благодаря оперативным действиям удалось быстро предотвратить распространение огня.

Отмечается, что с наступлением жаркой погоды число возгораний транспортных средств увеличилось. Так, восемь дней назад автобус загорелся недалеко от Бакинского международного автовокзального комплекса.