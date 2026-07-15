https://news.day.az/society/1848054.html В Баку загорелся еще один маршрутный автобус - ВИДЕО В Баку произошел еще один случай возгорания маршрутного автобуса. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в поселке Локбатан Гарадагского района. Автобус BakuBus, курсирующий по маршруту №125, внезапно начал дымиться возле торгового центра "Бина".
В Баку загорелся еще один маршрутный автобус - ВИДЕО
В Баку произошел еще один случай возгорания маршрутного автобуса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в поселке Локбатан Гарадагского района.
Автобус BakuBus, курсирующий по маршруту №125, внезапно начал дымиться возле торгового центра "Бина".
Благодаря оперативным действиям удалось быстро предотвратить распространение огня.
Отмечается, что с наступлением жаркой погоды число возгораний транспортных средств увеличилось. Так, восемь дней назад автобус загорелся недалеко от Бакинского международного автовокзального комплекса.
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