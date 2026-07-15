В Telegram стала доступна еще одна новая функция

В мессенджере Telegram стала доступна еще одна новая функция для пользователей.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила компания.

Согласно обновлению, возможности текстового редактора в мессенджере были значительно расширены.

Теперь пользователи могут добавлять в сообщения таблицы, списки, цитаты, а также вставлять фотографии и видеоролики непосредственно в середину текста. Пока новая функция доступна только подписчикам Telegram Premium.