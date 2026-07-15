https://news.day.az/hitech/1848055.html В Telegram стала доступна еще одна новая функция В мессенджере Telegram стала доступна еще одна новая функция для пользователей. Как сообщает Day.Az, об этом сообщила компания. Согласно обновлению, возможности текстового редактора в мессенджере были значительно расширены.
В Telegram стала доступна еще одна новая функция
В мессенджере Telegram стала доступна еще одна новая функция для пользователей.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщила компания.
Согласно обновлению, возможности текстового редактора в мессенджере были значительно расширены.
Теперь пользователи могут добавлять в сообщения таблицы, списки, цитаты, а также вставлять фотографии и видеоролики непосредственно в середину текста. Пока новая функция доступна только подписчикам Telegram Premium.
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