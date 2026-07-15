https://news.day.az/unusual/1847956.html Над США заметили редкое явление, похожее на торнадо - ВИДЕО Над американским штатом Пенсильвания очевидцы заметили необычное атмосферное явление - редкое облачное образование, внешне напоминающее торнадо. Day.Az представляет читателям эти впечатляющие кадры:
Над США заметили редкое явление, похожее на торнадо - ВИДЕО
Над американским штатом Пенсильвания очевидцы заметили необычное атмосферное явление - редкое облачное образование, внешне напоминающее торнадо.
Day.Az представляет читателям эти впечатляющие кадры:
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