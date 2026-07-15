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Пассажирский автобус съехал с шоссе и упал в реку в Кот-д'Ивуаре - ВИДЕО

Пассажирский автобус съехал с шоссе и упал в реку в Кот-д'Ивуаре. Как передает Day.Az, кадры происшествия распространились в социальных сетях. Согласно информации местных СМИ, в результате происшествия 14 человек утонули. Представляем вашему вниманию данное видео: