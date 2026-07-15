Пассажирский автобус съехал с шоссе и упал в реку в Кот-д'Ивуаре

Пассажирский автобус съехал с шоссе и упал в реку в Кот-д'Ивуаре.

Как передает Day.Az, кадры происшествия распространились в социальных сетях. 

Согласно информации местных СМИ, в результате происшествия 14 человек утонули.

Представляем вашему вниманию данное видео: