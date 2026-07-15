https://news.day.az/world/1847984.html Пассажирский автобус съехал с шоссе и упал в реку в Кот-д'Ивуаре - ВИДЕО Пассажирский автобус съехал с шоссе и упал в реку в Кот-д'Ивуаре. Как передает Day.Az, кадры происшествия распространились в социальных сетях. Согласно информации местных СМИ, в результате происшествия 14 человек утонули. Представляем вашему вниманию данное видео:
Пассажирский автобус съехал с шоссе и упал в реку в Кот-д'Ивуаре - ВИДЕО
Пассажирский автобус съехал с шоссе и упал в реку в Кот-д'Ивуаре.
Как передает Day.Az, кадры происшествия распространились в социальных сетях.
Согласно информации местных СМИ, в результате происшествия 14 человек утонули.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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