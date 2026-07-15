Назван главный поставщик нефти в Китай

В мае Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика нефти в Китай. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Российские экспортеры в конце весны обеспечили 25 процентов потребностей азиатской страны в импорте нефти, уточнили аналитики. На второй строчке в списке ведущих поставщиков сырья в КНР оказалась Саудовская Аравия с долей 17 процентов.

В конце весны поставки нефти в Китай резко упали - с 9,32 миллиона баррелей в сутки до 7,72 миллиона. В июне негативная динамика продолжилась. Как свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, среднесуточные поставки сырья опустились до десятилетнего минимума и составили 7,12 миллиона баррелей. В месячном выражении показатель просел почти на 9 процентов, а в годовом - на 40 процентов.

Эксперты связывают подобную динамику в первую очередь с масштабными перебоями в поставках ближневосточного сырья. Война в Иране повлекла за собой фактически полное перекрытие Ормузского пролива. Китай наряду с другими азиатскими странами сильно зависел от импорта нефти по этому маршруту.