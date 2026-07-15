Время до конца жизни на Земле подсчитали

Жизнь растений на Земле прекратит свое существование через 1,87 миллиарда лет. Об этом со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в издании JGR Atmospheres, пишет журнал Popular Mechanics (PM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации отмечается, что в настоящее время "Солнце производит примерно на треть больше энергии, чем при рождении Солнечной системы , и это увеличение светимости станет большой проблемой примерно через 1,8 миллиарда лет". "Конечная продолжительность жизни биосферы Земли ограничена из-за неуклонного увеличения яркости Солнца по мере его старения", - пишут авторы.

Проведенное учеными компьютерное моделирование учитывало два ключевых показателя биосферы - содержание углекислого газа и температуру. Полученные специалистами данные указывают на то, что растения вымрут на Земле примерно тогда же, когда океаны планеты испарятся в космос.